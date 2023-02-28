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В Лабытнанги школу №1 адаптируют под обучение старшеклассников, а еще проведут в ней капитальный ремонт. Об этом сообщила глава муницпалитета Марина Трескова.

- Здесь мы хотим создать условия для обучения старшеклассников. Учебный процесс будет ориентирован индивидуально на каждого выпускника, в соответствии с его планами поступления в вуз, - прокомментировала градоначальница.

Также, по словам Марины Тресковой, в Лабытнанги преобразятся и другие учебные заведения. Например, в школе Харпа появятся специализированные лаборатории, кабинеты химии, экологии и биологии, физики и математики - современная база для обучения ребят по геолого-нефтегазовому и эколого-туристическому направлениям.

- Развитие туризма на Полярном Урале определяет планы организации профессиональных проб: уже сейчас школой ведется работа по получению лицензии на обучение школьников рабочей профессии - инструктор по туризму, - отметила она.

А еще в мкр. Орбита строится школа на 550 мест с углубленным изучением математики, информатики и физики. В планах - создать профильные классы архитектурно-строительного направления.