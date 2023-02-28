В Пуровском районе анонсировали программу празднования Дня оленевода

Фото: администрация Пуровского района
Администрация Пуровского района анонсировала программу празднования Дня оленевода.
- Всех пришедших ждут соревнования по национальным видам спорта, этнобиатлон, гонки на оленьих упряжках, конкурс национальной одежды, выездная торговля, различные мастер-классы и праздничный концерт, - прокомментировали в мэрии.
Традиционно, будут работать сразу несколько площадок: спортивная, главная сценическая и на реке Пякупур.
Более подробно ознакомиться с программой праздничных мероприятий можно ниже:
Фото: администрация Пуровского района
В этом году День оленевода пройдет в рамках реализации регионального проекта «Народы Арктики».