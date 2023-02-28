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НовостиОбщество28 февраля 2023 2:40

В Пуровском районе анонсировали программу празднования Дня оленевода

Будут работать несколько площадок
Марина Прохорова
Фото: администрация Пуровского района

Фото: администрация Пуровского района

Администрация Пуровского района анонсировала программу празднования Дня оленевода.

- Всех пришедших ждут соревнования по национальным видам спорта, этнобиатлон, гонки на оленьих упряжках, конкурс национальной одежды, выездная торговля, различные мастер-классы и праздничный концерт, - прокомментировали в мэрии.

Традиционно, будут работать сразу несколько площадок: спортивная, главная сценическая и на реке Пякупур.

Более подробно ознакомиться с программой праздничных мероприятий можно ниже:

Фото: администрация Пуровского района

Фото: администрация Пуровского района

В этом году День оленевода пройдет в рамках реализации регионального проекта «Народы Арктики».