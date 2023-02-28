Фото: администрация Салехарда

В Салехарде завершились работы по подключению семи теплых остановок, расположенных на ул. Матросова, Вахте-80, напротив Лицея на ул. Республики, с двух сторон на ул. Щорса и на втором отделении у Хлебокомбината и ул. Шалгина. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.

Все остановки современные: оснащены USB-розетками и камерами видеонаблюдения, соответствуют требованиям пожарной безопасности.

Также градоначальник рассказал, что в этом году установка отапливаемых комплексов продолжится.

- На улицах города появятся еще пять павильонов: у «Северного характера» на ул. Игарская, на ул. Почтовая - в сторону центра, на ул. Ямальская - рядом со школой №3 остановка «Архив», на ул. Мира - остановка «Площадь Победы» и НТСН «Север». Места выбраны с учетом большого спроса от жителей, - отметил Алексей Титовский.

На сегодняшний день в городе установлено 33 отапливаемых павильона - каждая третья остановка.