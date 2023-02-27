Предстоящим летом в Новом Уренгое отремонтируют почти километр внутриквартальных проездов

Фото: Андрей Воронов, соцсети

Предстоящим летом в Новом Уренгое отремонтируют три внутриквартальных проезда, расположенных по улицам Заура Керейтова, Народов Севера и Молодежной - почти один километр. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов.

Более подробно градоначальник остановился на проезде, расположенном в районе дома №9 по улице Молодежная.

- Актив дома сам разработал план благоустройства своего двора. Теперь принимаем в работу. Заменим старый асфальт на новый, установим недостающие бордюры и освещение, появятся удобные тротуары для пеших прогулок, стоянки для машин. Прорабатываем вопрос по строительству детской и спортивной площадки, - рассказал Андрей Воронов.

Также он отметил, что в крупные городские праздники эта территория становится прогулочной зоной. По завершению благоустройства озера Молодежного она свяжет его с городской площадью.