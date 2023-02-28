На Ямале 28 февраля 2023 года потеплеет до -3 градусов

Погода на Ямале на 28 февраля Фото: Вера Зенина

Во вторник, 28 февраля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, днем местами умеренный снег, ночью и утром - изморозь. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/. Температура ночью -20…-25 градусов, при натекании облачности -12...-17, по северо-востоку до -30. Днем -13…-18 градусов, местами -3...-8.

В Салехарде: пасмурно и снег. Температура ночью -22 градуса, днем -20. Ветер 7-8 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: