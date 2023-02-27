Доверчивый надымчанин перевел мошенникам более 3 миллионов рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Надыма обратилась 57-летний местный житель, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина поверил, что на его имя хотят оформить кредит и выполнил все, что ему велели злоумышленники.

- Установлено, что 6 февраля потерпевшему позвонил якобы менеджер банка и заявил, что кто-то пытается оформить кредит от его имени. Для отмены незаконной заявки лжеспециалист рекомендовал оформить новый займ, что поверивший мужчина и сделал, - рассказали в ведомстве.

В итоге доверчивый надымчанин перевел через банковское приложение 2 миллиона рублей, взятых в кредит, а также собственные сбережения. Таким образом он лишился более 3 миллионов рублей.

Получив денежный перевод, незнакомец перестал отвечать на звонки, а потерпевший обратился за помощью в полицию.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», ведется следствие.