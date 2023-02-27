Житель Ханымея, до смерти забивший соперника на любовном фронте, отправится в колонию на 9 лет

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В Тарко-Сале осудили 38-летнего жителя поселка Ханымей, который до смерти забил соперника на любовном фронте. Об этом рассказали в пресс-службе регионального следкома.

Преступление произошло в ночь на 14 октября 2022 года. Обвиняемый, вернувшись домой в нетрезвом виде, застал свою супругу в соседской квартире в компании мужчин. Приревновав жену, он затеял драку с собравшимися.

- Установлено, что 14 октября обвиняемый избил на почве ревности своего знакомого, нанеся ему множество ударов кулаками и ногами в область головы. В последствии избитый северянин скончался от закрытой черепно-мозговой травмы, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.