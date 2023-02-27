Приуральские полицейские задержали в подъезде многоэтажки муравленковца с наркотиками

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Пуровском районе возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Муравленко, хранившего при себе наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Мужчину задержали 21 февраля 2023 года в подъезде многоквартирного дома. При личном досмотре в кармане его брюк полицейские обнаружили полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета.

- Согласно заключению эксперта, это наркотик синтетического происхождения массой 1,05 грамма, - прокомментировали в ведомстве.

Оказавшись в отделе, задержанный рассказал, приобрел наркотик исключительно для себя, и признал вину.

Сейчас северянин находится под подпиской о невыезде и обвиняется по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере».