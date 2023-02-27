Ноябрьские врачи спасли молодого мужчину от ампутации ноги

Фото: Ноябрьская ЦГБ

Специалисты Ноябрьской ЦГБ спасли молодого мужчину от ампутации ноги. Когда пациент обратился в больницу, его конечности сильно различались по цвету, что говорило о нарушении кровообращения. Также он испытывал острую боль и онемение в больной ноге.

Подозрения докторов подтвердились после УЗИ-диагностики: тромбы перекрыли артерию. Любое промедление грозило тем, что пациент мог лишиться конечности.

Мужчину срочно госпитализировали и провели диагностическую ангиографию, которая показала тромбоз бедренной артерии и артерий голени. Коллегиально врачи приняли решение провести гибридную операцию: сначала пациента оперировал сосудистый хирург Николай Крючев (он удалил крупный тромб, который перекрывал кровоснабжение), а затем к работе подключился рентгенэндоваскулярные хирурги. Виталий Фелькер и Шерозбек Алиев выполнили баллонную ангиопластику голени.

Уже в течение часа нога приобрела здоровый цвет, а вскоре больной не просто почувствовал улучшение состояния, но и смог свободно передвигаться по больничному отделению.

В общей сложности ноябрян провел в стационаре одну неделю. После полного обследования и выздоровления он выписан домой.