На Ямале 27 февраля 2023 года коронавирусом заболели еще 11 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 11 человек. С начала периода количество заболевших достигло 153 546.

При этом в больницы региона госпитализировано 3 человека, выздоровели 53 северянина. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 060 ямальцев.

В России выявлен 9 580 человек с COVID-19, госпитализировано 786 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 262 717 случаев. Излечились от коронавируса 9 250 жителей, а 30 - скончались.