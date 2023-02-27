Жителей Салехарда приглашают посетить школу традиционной культуры «Матрёша»

Фото: Окружной дом ремесел

Окружной центр национальных культур готовится представит новый проект - школу традиционной культуры «Матрёша». Культурное событие стартует в Салехарде 4 марта и продлится два дня.

Начнется мероприятие с выступления приглашенных артистов, затем программу продолжат увлекательные мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, а в окончании первого дня зрителей ждет праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню, участие в котором примут приглашенные звезды из Москвы.

Во второй день состоится концерт-лекция от музыканта Александра Шерина из Кемерово. Далее санкт-петербургский театр «Папьемашенники» расскажет о создании петрушки, кукольного театра «О5 за старое!» и покажет спектакль «Тру! Пе! Тру!». А еще для собравшихся пройдет мастер-класс фольклорного ансамбля «Матрёши».

Яркое и культурное событие отлично подойдет как детям, там и взрослым, поможет разнообразит и скрасить досуг.