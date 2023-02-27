В Муравленко осудят мужчину, который до смерти забил приятеля, пришедшего к нему выпить

Фото предоставлено КП

В Муравленко осудят 32-летнего местного жителя, до смерти забившего приятеля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Преступление произошло 6 ноября 2022 года, когда погибший мужчина пришел в гости к обвиняемому, чтобы выпить.

- При совместном распитии спиртного между мужчинами возникла ссора, в ходе которой хозяин квартиры жестоко избил 43-летнего гостя, нанеся ему удары кулаками в область головы. После этого злоумышленник ушел из квартиры, оставив в ней потерпевшего, - прокомментировали в ведомстве.

Обнаружила избитого горожанина родственница обвиняемого. Она сразу же вызвала скорую помощь, которая увезла его в больницу. К сожалению, мужчина скончался в медучреждении от закрытой черепно-мозговой травмы.

Сейчас муравленковец находится под стражей и обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).