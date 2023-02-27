Надымский музей истории и археологии уличили в нарушении пожарной безопасности

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Надымская прокуратура обнаружила множество нарушений пожарной безопасности в городском музее истории и археологии.

- В фондохранилищах музея отсутствовала автоматическая система пожаротушения, а подвальные помещения не были оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, - прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, вдоль территории музея отсутствует забор, что не соответствует требованиям к антитеррористической защищенности объектов в сфере культуры.

В связи с этим городской прокурор внес руководителю учреждения представление, а также обратился в суд с иском.

В итоге суд, выслушав истца и ответчика, полностью встал на сторону гособвинителя, обязав учреждение устранить нарушения. Сделать это необходимо в течении года с момента вступления решения в законную силу.

Фактическое исполнение находится на контроле прокуратуры.