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Житель Лабытнанги, неоднократно садившийся за руль в алкогольном опьянении, лишился машины. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Первый раз северянин попался сотрудникам ГИБДД 15 февраля 2022 года, после этого его приговорили к административной ответственности. Однако мужчина должных выводов не сделала и, спустя семь месяцев, снова был задержан за пьяную езду.

На последовавшем за этим втором судебном заседании мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

- Наряду с наказанием в виде 440 часов обязательных работ, суд конфисковал у осужденного автомобиль, использованный им при совершении преступления, - прокомментировали в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что салехардец, вновь севший пьяным за руль, отправился в колонию.