В Мужах открылся молодежно-спортивный центр с кафе и тренажерным залом

Фото: администрация Шурышкарского района

В Мужах открылся молодежно-спортивный центр площадью 1 200 квадратных метров. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

В обновленное здание переехал районный молодежный центр, включающий штаб #МыВместе и действующие волонтерские объединения. Также на территории разместились зоны коворкинга, кафе, фитнес и тренажерный залы.

Фото: администрация Шурышкарского района

- Наконец-то сбылась наша общая мечта. Открылся новый молодежно-спортивный центр. Здесь можно проводить время не хуже, чем в аналогичных городских пространствах. Локации, которые здесь присутствуют - это выбор молодежи, - прокомментировал глава района Олег Попов.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Мужах открылся дискуссионный клуб «Истомия». Он объединил творческих жителей муниципалитета и стал местом, где шурышкарцы могут предложить свои креативные идеи.