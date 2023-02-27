Надымские следователи заинтересовались историей с рабочим, упавшим с трех метров на арматуру

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Надымском районе проводится доследственная проверка по факту травмирования рабочего на производстве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

ЧП произошло 24 февраля на строительном объекте, расположенном в 30 километрах от поселка Пангоды.

- Мужчина 1980 года рождения занимался укладкой магистральных труб газопровода. Во время выполнения сварочных работ он сорвался с высоты трех метров и упал на металлическую арматуру. С тяжелой травмой сварщик госпитализирован в медицинское учреждение, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: СУ СКР по ЯНАО

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Ее участникам предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку действиям лиц, ответственных за безопасность на промышленном объекте.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.