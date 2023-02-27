Новый Уренгой посетил известный земляк, командир самой крупной подводной лодки в мире Олег Цыбин

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В праздничные выходные Новый Уренгой посетил командир самой крупной подводной лодки в мире, тяжелого атомного ракетного крейсера стратегического назначения «Дмитрий Донской» Олег Цыбин. Когда-то капитан первого ранга жил и учился в газовой столице, а сейчас он приехал навестить родной город.

«Олег жил и учился в Новом Уренгое. Он окончил школу №4, а затем поступил в Каспийское высшее военно-морское училище имени С.М. Кирова. В родном городе мужчина не был 30 лет. За эти годы Новый Уренгой заметно изменился: новые дома, больницы, школы, появились уютные и красивые площадки, зоны отдыха», - написал в своих соцсетях глава города Андрей Воронов.

Оказавшись в Новом Уренгое, Олег Цыбин, первым делом, посетил родную школу, где пообщался с ребятами и педагогами.

«Никаких рамок, все на дружеской ноте. Абсолютно открытый, искренний человек. Возможно именно эта встреча станет судьбоносной для наших новоуренгойских мальчишек. И кто-то из них свяжет свою судьбу с морем, кораблями и подводными лодками», - заключил Андрей Воронов.