На трассе Сургут – Салехард в двух авариях пострадали 3 человека

Фото: Госавтоинспекция Ямала

На дорогах Ямала зарегистрировано 15 ДТП за сутки, в результате которых 3 человека получили травмы.

Одна из аварий произошла на 685 км трассы «Сургут-Салехард». По информации окружной Госавтоинспекции, водитель автомобиля марки «NISSAN», не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и врезался в «HYUNDAI». В результате ДТП, водитель «NISSAN» получил травмы.

Еще одно ДТП случилось на 471 км этой же трассы. Причиной аварии стало то, что водитель автомобиля «VOLKSWAGEN» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой «MERCEDES». В результате ДТП, водитель и пассажир выехавшей на втречку машины госпитализированы.

Фото: Госавтоинспекция Ямала

С начала 2023 года на ямальских дорогах в 912 зарегистрированных ДТП, 2 человека погибли, 44 получили травмы, в их числе 3 ребенка.