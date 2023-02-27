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НовостиПроисшествия27 февраля 2023 0:00

На Ямале 27 февраля 2023 года похолодает до -35 градусов

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 27 февраля 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 27 февраля

Погода на Ямале на 27 февраля

Фото: Вера Зенина

В понедельник, 27 февраля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 4-9 м/. Температура ночью -23…-28 градусов, при прояснении до -35. Днем -13…-18 градусов, местами -23...-28.

В Салехарде: пасмурно и небольшой снег. Температура ночью -23 градуса, днем -20. Ветер 4-5 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО