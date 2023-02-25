Фото: Иван Сакал, соцсети

В Приуральском районе простились с погибшим в спецоперации Константином Перчедой. Об этом в своих соцсетях сообщил глава муниципалитета Иван Сакал.

«Все приуральцы скорбят. Мы проводили в последний путь нашего земляка Константина Перчеду. Он погиб, защищая мирных жителей Донбасса, а также наш мир и покой», - написал управленец.

Фото: Иван Сакал, соцсети

Церемония прощания состоялась у мемориала воинам-приуральцам, а отпевание и гражданская панихида - в храме Харсаима. Там же приуральца похоронили на родовом кладбище.

Напоминаем, что несколько недель назад в Приуральском районе проводили в последний путь Сергея Назарова, который, подписав контракт, отправился защищать Родину. Земляки вспоминают его как лучезарного и чуткого человека.