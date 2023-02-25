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НовостиЗдоровье25 февраля 2023 9:15

На Ямале 25 февраля 2023 года коронавирусом заболели еще 66 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 25 февраля 2023 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 66 человек. С начала периода количество заболевших достигло 153 509.

При этом в больницы региона не госпитализировано ни одного человека, выздоровели 88 северян. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 060 ямальцев.

В России выявлен 11 071 человек с COVID-19, госпитализировано 775 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 243 563 случая. Излечились от коронавируса 11 208 жителей, а 34 - скончались.