Глава Нового Уренгоя объявил бой снежным кучам во дворах

Фото: Андрей Воронов, соцсети

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов объявил бой снежным кучам во дворах. Вчера, 24 февраля, он провел выездное совещание, в ходе которого проверил состояние придомовых территорий.

- Чистят снег хорошо, обращений в этом году в разы меньше. Пополнение в рядах спецтехники дает большие возможности при снегоуборке. А вот по вывозу куч есть вопросы: регулярно читаю обращения у себя в чате, - отметил градоначальник.

Фото: Андрей Воронов, соцсети

Согласно установленным правилам, работа во дворах должна вестись в несколько этапов: рабочие заходят во двор, чистят его, а образовавшиеся снежные кучи вывозят в течение 5 дней, как того требует норматив.

- Обращаю внимание на это и дорожников, и жителей города. Первым - вывозите вовремя, вторым - сообщайте сразу, если видите задержку в работах. Каждую кучку будем вместе держать под контролем, - заключил Андрей Воронов.