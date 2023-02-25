Влюбленные салехардцы могут зарегистрировать брак в Обдорском остроге

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде появилось еще одно место, где можно зарегистрировать брак - исторический комплекс «Обдорский острог». Накануне там поженилась первая пара, сообщили в городской администрации.

Выездную церемонию провели работники отдела ЗАГС точно «по протоколу». А вот обряды и атмосферу обеспечивали артисты ЦКиС «Геолог» в соответствии с древними казачьими традициями.

Фото: администрация Салехарда

- Надеемся, такие церемонии станут в нашем городе доброй традицией, - говорит Оксана Абайдуллина, заведующий центром развития казачьей культуры ЦКиС «Геолог».

Не исключено, что в скором времени в остроге появится фотозону, главными атрибутами которой будут ведро, коромысло и папаха.

Кстати, теперь у первых «обдорских» новобрачных есть семейный талисман - монета, которую они выковали сами.