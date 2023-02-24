Первый поисковый отряд Лабытнанги назвали в честь легендарного земляка Ивана Путилина

Фото: Марина Трескова, соцсети

В День защитника Отечества в Лабытнанги создали первый поисковый отряд. Назвать его было решено именем участника Великой Отечественной войны Ивана Путилина. Об этом в своих соцсетях рассказала глава муниципалитета Марина Трескова.

«Объединение назвали в честь легендарного земляка - Ивана Путилина. Его уже нет с нами, но память об участнике Великой Отечественной войны, почетном гражданине Ямала и Лабытнанги живет. Искренне радуюсь, что на жизненный пример Ивана Александровича теперь равняются новые поколения лабытнангцев», - написала градоначальница.

Фото: Марина Трескова, соцсети

В честь этого события в гости к участникам отряда приехали единомышленники из Салехарда и Приуральского района, последние, например, привезли свои находки. А еще ребята поделились опытом участия в экспедициях.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что поисковики отряда «Добровольцы памяти» нашли родственников солдата, останки которого подняли в Новгородской области. Когда мужчина ушел на фронт, у него остались два сына.