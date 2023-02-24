На Ямале 24 февраля 2023 года коронавирусом заболели еще 140 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 140 человек. С начала периода количество заболевших достигло 153 443.

При этом в больницы региона госпитализировано 2 человека, выздоровели 85 северян. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 060 ямальцев.

В России выявлено 13 829 человек с COVID-19, госпитализировано 786 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 232 492 случая. Излечились от коронавируса 12 618 жителей, а 32 - скончались.