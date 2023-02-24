Более 150 жителей Салехарда участвуют в СВО

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Глава Салехарда Алексей Титовский рассказал, сколько жителей окружной столицы участвуют в спецоперации. Эту цифру он озвучил во время поздравления северян с Днем защитника Отечества.

- Дорогие земляки, поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Конечно, в первую очередь слова поддержки посвящены бойцам, которые прямо сейчас отстаивают интересы нашей страны. В их числе более 150 салехардцев. Разумеется, слов благодарности заслуживают и простые жители нашего города: предприниматели, волонтеры, рабочие коллективы и все неравнодушные, которые собирают гуманитарную помощь в зону СВО. Даже дети своими рисунками и открытками поддерживают боевой дух ребят. Обеспечивать крепкий тыл - это тоже служить Отечеству, - произнес градоначальник.

Также Алексей Титовский пожелал бойцам крепкого здоровья, благополучия и поскорее вернуться к родным и близким с победой.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что предприниматели Салехарда передали бойцам спецоперации пять машин.