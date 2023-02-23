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НовостиОбщество23 февраля 2023 12:04

Из-за погоды в аэропорту Салехарда задержали 6 регулярных вертолетных рейсов

Все рейсы перенесли на 24 февраля
Виктория Терина
Фото: Официальный канал Уральской транспортной прокуратуры

Фото: Официальный канал Уральской транспортной прокуратуры

Из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Салехарда задерживаются 6 вертолетных регулярных рейсов авиакомпании "Ямал".

Это будут рейсы: ЯЛ-56 сообщением Салехард-Мыс Каменный, планируемое время вылета 09 часов 20 минут 24.02.2023; ЯЛ-34 сообщением Салехард-Новый Порт, планируемое время вылета 09 часов 50 минут 24.02.2023; ЯЛ-62 Салехард-Мужи, планируемое время вылета 10 часов 20 минут 24.02.2023; ЯЛ-30 Салехард-Яр Сале, планируемое время вылета 10 часов 40 минут 24.02.2023; ЯЛ-68 Салехард-Сеяха, планируемое время вылета 09 часов 00 минут 24.02.2023; ЯЛ-60 Салехард-Мужи, планируемое время вылета 10 часов 30 минут 24.02.2023.

Пассажиры получили уведомление о переносе рейсов. А представителем авиакомпании пассажирам оказываются услуги, предусмотренные Федеральными авиационными правилами. Новоуренгойская транспортная прокуратура контролирует ситуацию, чтобы не допустить нарушений прав пассажиров.