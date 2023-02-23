Фото: администрация Ноябрьска

На дорогах Ноябрьска ввели ограничение скорости. Сообщение об этом появилось на официальной странице администрации города в соцсети.

- Вниманию автолюбителей! На некоторых улицах Ноябрьска скоростной режим ограничили до 40 км/час. Решение снизить скорость автотранспорта на улицах 40 лет Победы и Дзержинского было принято на заседании Комиссии по безопасности дорожного движения - говорится в сообщении.

Решение об ограничении скоростного режима в первую очередь обеспечит безопасность пешеходов, так как именно в этих районах города есть нерегулируемые зебры и проходят основные пешие маршруты.