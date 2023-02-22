Доверчивый ноябрянин перевел мошенникам более 2 миллионов рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратился местный житель 1966 года рождения, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина поверил, что с его счетов хотят списать деньги и выполнил все указания аферистов.

- Потерпевшему позвонили якобы сотрудники правоохранительного ведомства и сообщили, что с принадлежащих ему банковских счетов пытаются похитить деньги. А чтобы отменить несанкционированные операции и обеспечить сохранность сбережений, необходимо перевести их на защищенный счет. В итоге мужчина лишился более 2 миллионов рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что жительница Салехарда поверила в акцию про бесплатный телефон и перевел мошеннику 30 тысяч рублей.