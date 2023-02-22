В Салехарде построят современную школу с телестудией и бассейном

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО
В салехардском микрорайоне Удача появится современная школа на 800 мест. Об этом сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.
Уже по сложившейся традиции образовательное учреждение будут строить по нетиповому проекту. Предусмотрены кабинеты-лаборатории для занятий научными дисциплинами и робототехникой, телестудия и студия звукозаписи, аудитории для занятий танцами, спортивные залы и бассейн, индивидуальные зоны для отдыха и дополнительных занятий с педагогом.
Также архитекторам предстоит спроектировать так называемые молодежные пространства для работы внеклассных клубов, общественных объединений и развития молодежных инициатив.
Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО
Уже известно, что вестибюль школы будет представлен в виде трехцветного пространства с лестницей, ведущей на балкон третьего этажа, где оборудуют зону коворкинга с видом на бассейн.
Большое внимание уделят безопасности: видеокамеры, биометрия, пункты прямой голосовой связи с охраной, тревожные кнопки и системы автоматической блокировки дверей помещения, в котором находится опасный человек.
В планах на этот год - завершить проектирование и выйти на экспертизу.