Более 1,3 млн киберугроз предотвратили энергетики в 2022 году

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В 2022 году «Россети Тюмень» обеспечили защиту свыше 800 объектов критической инфраструктуры. По оценкам экспертов, общее количество предотвращенных в прошлом году инцидентов превысило 1,3 миллиона, из которых 2,5 тысячи составили DDoS и Brute Force атаки.

Защиту серверов, обрабатывающих персональные данные и коммерческую информацию энергокомпании, обеспечила комплексная система безопасности, построенная на отечественных решениях. Межсетевые экраны и антивирусы предотвратили порядка 1,2 тысяч попыток подбора парольно-ключевой информации и распространения вредоносного ПО.

Основным источником компьютерных инцидентов в 2022 году стали вредоносные рассылки. Помимо отсекаемого системой фильтрации спама энергетики заблокировали почти 140 поступивших в локальную сеть фишинговых рассылок.

Решению задач по обеспечению информационной безопасности способствует как программа по замещению иностранного оборудования и ПО на аналоги отечественного производства, так и регулярное развитие компетенций персонала энергокомпании. Только в прошлом году повышение квалификации и переподготовку по защите информации прошли 24 работника энергокомпании.