В Салехарде пьяный автомобилист пытался спрятаться от полицейских у себя в гараже

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Минувшей ночью жители одного из дачных товариществ Салехарда могли увидеть погоню инспекторов ДПС за 46-летним водителем «Great Wall», который категорически отказался остановиться по требованию правоохранителей. Об этом сообщили в пресс-службе городского ОМВД.

Как пояснили в ведомстве, в момент гонки мужчина позвонил жене и попросил ее открыть гараж, в котором он бы смог спрятаться, но план потерпел неудачу.

- В завершающей стадии «операции» он был задержан инспекторами ДПС при попытке скрыться, - прокомментировали в полиции.

Далее горожанина сопроводили в патрульный автомобиль, чтобы проверить на состояние опьянения. Предположения автоинспекторов подтвердились - 0,24 мг/л.

В итоге любитель выпить за рулем лишился автомобиля - его поместили на специальную стоянку.

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