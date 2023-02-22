В Салехарде пьяный автомобилист пытался спрятаться от полицейских у себя в гараже

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Минувшей ночью жители одного из дачных товариществ Салехарда могли увидеть погоню инспекторов ДПС за 46-летним водителем «Great Wall», который категорически отказался остановиться по требованию правоохранителей. Об этом сообщили в пресс-службе городского ОМВД.
Как пояснили в ведомстве, в момент гонки мужчина позвонил жене и попросил ее открыть гараж, в котором он бы смог спрятаться, но план потерпел неудачу.
- В завершающей стадии «операции» он был задержан инспекторами ДПС при попытке скрыться, - прокомментировали в полиции.
Далее горожанина сопроводили в патрульный автомобиль, чтобы проверить на состояние опьянения. Предположения автоинспекторов подтвердились - 0,24 мг/л.
В итоге любитель выпить за рулем лишился автомобиля - его поместили на специальную стоянку.
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