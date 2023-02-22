Ямальцев обязали регистрировать домашних животных Фото: Вера Зенина

На Ямале ужесточили требования к содержанию домашних животных: с 1 сентября 2023 года владельцы кошек и собак будут должны ставить своих питомцев на учет. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте окружного правительства.

Согласно документу, владелец должен зарегистрировать животное в течение двух недель со дня его покупки или первичного ввоза на территорию региона. Что касается новорожденных животных, их надо успеть поставить на учет в течение трех месяцев. Сделать это можно в государственных учреждениях ветеринарии.

За нарушение вышеупомянутых требований владельцам грозит ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и автономного округа.

Отметим, что регистрация домашних животных осуществляется за счет средств владельцев.

Напоминаем, что с 1 июля 2022 года на Ямале начали штрафовать владельцев собак, отпущенных на самовыгул.