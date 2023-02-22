На Ямале 22 февраля 2023 года коронавирусом заболел еще 51 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 51 человека. С начала периода количество заболевших достигло 153 226.

При этом в больницы региона госпитализировано 11 человек, выздоровели 155 северян. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 060 ямальцев.

В России выявлено 13 954 человека с COVID-19, госпитализировано 1 800 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 203 942 случая. Излечились от коронавируса 15 408 жителей, а 34 - скончались.