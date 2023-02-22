Власти Приуральского района выплатили детям, пострадавшим от бездомных собак, 30 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

Прокуратура Приуральского района помогла родителям детей, укушенных бездомными собаками, получить моральную компенсацию.

- Установлено, что в селах Аксарки и Белоярск несовершеннолетние подверглись нападению безнадзорных животных. В результате случившегося детям причинены телесные повреждения в виде укушенных ран. Также они испытали физические и нравственные страдания, - прокомментировали в надзорном органе.

В связи с этим прокурор направил в суд иски, требуя взыскать с местной администрации 30 тысяч рублей (по 15 тысяч каждому ребенку).

Выслушав истца и ответчика, суд удовлетворил требования гособвинителя, обязав власти выплатить указанную сумму.

На данный момент деньги перечислены родителям детей.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что предприниматель, ответственный за отлов животных в Аксарке, выплатит штраф за плохую работу.