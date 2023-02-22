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НовостиОбщество22 февраля 2023 6:47

Власти Приуральского района выплатили детям, пострадавшим от бездомных собак, 30 тысяч рублей

Дело дошло до суда
Марина Прохорова
Власти Приуральского района выплатили детям, пострадавшим от бездомных собак, 30 тысяч рублей

Власти Приуральского района выплатили детям, пострадавшим от бездомных собак, 30 тысяч рублей

Фото: Вера Зенина

Прокуратура Приуральского района помогла родителям детей, укушенных бездомными собаками, получить моральную компенсацию.

- Установлено, что в селах Аксарки и Белоярск несовершеннолетние подверглись нападению безнадзорных животных. В результате случившегося детям причинены телесные повреждения в виде укушенных ран. Также они испытали физические и нравственные страдания, - прокомментировали в надзорном органе.

В связи с этим прокурор направил в суд иски, требуя взыскать с местной администрации 30 тысяч рублей (по 15 тысяч каждому ребенку).

Выслушав истца и ответчика, суд удовлетворил требования гособвинителя, обязав власти выплатить указанную сумму.

На данный момент деньги перечислены родителям детей.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что предприниматель, ответственный за отлов животных в Аксарке, выплатит штраф за плохую работу.