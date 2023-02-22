В Новом Уренгое иномарка на полном ходу влетела в «Газель» маркетплейса Ozon

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

В Новом Уренгое произошло ДТП с участием «Рено» и «Газели» маркетплейса Ozon. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, причиной столкновения автомобилей стало нарушение правил водителем легковушки.

- Около 6:40 утра на улице Южная магистраль водитель «Рено», выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил «Газель», в результате чего обе машины получили серьезные повреждения, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

На снимках, предоставленных автоинспекторами, видно, что у «Рено» полностью разбита левая сторона, а у «Газели» погнуто колесо.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

В результате столкновения незначительные травмы получил 32-летний водитель «Рено». Ему оказана разовая медицинская помощь

Отметим, что за прошедшие сутки на ямальских дорогах случилось 15 ДТП, а с начала года - 846, в которых 2 человека погибли и 39 получили травмы, в том числе 3 ребенка.