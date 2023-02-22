Рисунки юных салехардцев украсили жилища ямальских военнослужащих в зоне СВО

Фото: из архива семей мобилизованных

Ямальские бойцы, находящиеся на линии соприкосновения, получили первую партию рисунков от салехардских детей. Об этом сообщили в городской администрации.

Солдаты уже украсили ими стены в казармах и признались, что забавные сюжеты каждый день радуют глаз, мотивируют на победу и успех.

- И это только малая часть. Основной массив детских работ придет к 23 февраля. Коллективы Салехарда передали защитникам больше тысячи поздравительных открыток. Руку к ним приложили абсолютно все, особенно активно рисовали малыши, изображая победу и победителей, - прокомментировали в мэрии.

Фото: из архива семей мобилизованных

Самые маленькие участники акции - детсадовцы - специально учились выводить буквы, чтобы самостоятельно написать слова любви и поддержки защитникам. Ну, а ребята постарше - воспитанники ДШИ им. Образцовой - разработали оригинальный дизайн открыток, возымевший успех.

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