На Ямале 22 февраля 2023 года ожидается метель

Погода на Ямале на 22 февраля Фото: Вера Зенина

В среду, 23 февраля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами снег, изморозь и метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -25…-30 градусов, при натекании облачности до -17. Днем -10...-15 градусов, местами до -5.

В Салехарде: пасмурно и снег. Температура ночью -27 градусов, днем -15. Ветер 6-10 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: