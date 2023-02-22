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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 0:00

На Ямале 22 февраля 2023 года ожидается метель

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 22 февраля 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 22 февраля

Погода на Ямале на 22 февраля

Фото: Вера Зенина

В среду, 23 февраля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами снег, изморозь и метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -25…-30 градусов, при натекании облачности до -17. Днем -10...-15 градусов, местами до -5.

В Салехарде: пасмурно и снег. Температура ночью -27 градусов, днем -15. Ветер 6-10 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО