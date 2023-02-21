В Тарко-Сале сотрудник дорожной организации за взятку освобождал осужденных от обязательных работ

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Пуровском районе возбудили уголовное дело в отношении работка дорожно-строительного управления, не брезговавшего взятками. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, мужчина брал деньги от людей, отправленных на обязательные работы за совершение преступлений. Получив своего рода вознаграждение, он отмечал в табеле, будто бы осужденные выполняют предписание суда.

Так, в 2019 году он получил от местного жителя, приговоренного к 380 часам обязательных работ, 26 тысяч рублей. А с 2018 по 2019 годы ему заплатили 40 и 29 тысяч рублей. За эти суммы подозреваемый также освободил мужчин от фактического исполнения наказаний.

Сейчас северянин обвиняется по ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений и выявляют возможные дополнительные эпизоды по данному делу.