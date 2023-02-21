На Ямале 21 февраля 2023 года коронавирусом заболели еще 84 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 84 человека. С начала периода количество заболевших достигло 153 175.

При этом в больницы региона госпитализировано 7 человек, выздоровели 167 северян. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 060 ямальцев.

В России выявлено 11 277 человек с COVID-19, госпитализировано 1 830 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 189 988 случаев. Излечились от коронавируса 13 994 жителя, а 38 - скончались.