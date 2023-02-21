Эксперты сделали честный расчет по семейной ипотеке в 2023 году для ямальцев

Фото: из архива ООО «Брусника»

С 1 января 2023 года вступили в силу новые правила предоставления ипотечных кредитов для семей с детьми. Это было сделано для того, чтобы расширить возможности приобретения новых квартир для семей разного состава и с детьми разного возраста.

Для кого?

Главное изменение – возраст ребенка. Если раньше для получения семейной ипотеки у родителей должен был быть хотя бы один ребенок, который родился после 1 января 2018 года, то теперь добавился вариант, когда детей в семье двое, а их возраст - от рождения до 18 лет.

Новые правила помогают приобрести новостройку приемным родителям – здесь важно, чтобы дата рождения одного из детей была с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года.

Также низкую ставку по ипотеке смогут получить и родители несовершеннолетних детей с инвалидностью.

Какое жилье можно приобрести по семейной ипотеке?

Семейная программа рассчитана на покупку только нового жилья. При этом важно, чтобы готовый новый объект или доля приобретались непосредственно у девелопера.

Сколько дают?

Максимальная сумма кредита в Тюменской области – до 6 миллионов рублей.

Заемщик может оформить часть кредита на условиях программы «Семейная ипотека» по ставке 4%, а оставшуюся оплатить на рыночных условиях или получить в рамках региональной ипотечной программы.

Посмотрим расчет покупки квартиры по программе семейной ипотеки для семьи Илюшиных из Нового Уренгоя, которые планируют переехать в Тюмень.

До 31 декабря 2022 года семья не попадала под действие семейной ипотеки, поскольку оба их ребенка старше 10 лет. Но с изменением условий возможность переехать в просторную новостройку в Тюмени, при этом не переплачивая, появилась и у Илюшиных.

В их собственности есть двухкомнатная квартира в доме 1991 года постройки, в которой они живут сейчас. Для расширения им требуется еще одна спальня, так как дочки подрастают и каждой нужна своя комната. К тому же в этой семье любят принимать гостей, поэтому супруги рассматривали только новостройку – в старом фонде вариантов с кухней-гостиной не так много, в основном это неузаконенные перепланировки. К тому же по семейной ипотеке комфортные 4% годовых, а на вторичке ниже 10% уже давно не бывает.

Илюшины выбрали квартиру с тремя спальнями и кухней-гостиной в проекте «На Гастелло» от застройщика «Брусника» в Тюмени. Он находится в комфортном районе, в пяти минутах от дома – гимназия № 49, рядом вся необходимая инфраструктура, а до центра города – рукой подать.

Фото: из архива ООО «Брусника»

У Илюшиных есть накопления, которые решено вложить в новую квартиру, а на оставшуюся сумму потребуется ипотека.

Цена новой квартиры: 8 545 600 рублей.

Первоначальный взнос: 2 545 600 рублей.

Процентная ставка по семейной ипотеке, в том числе субсидия застройщика: 4%.

Сумма ипотечного кредита от Сбербанка: 6 000 000 рублей.

Ежемесячный платеж по ипотеке: 28 645 рублей.

Срок кредита: 30 лет.

В итоге у каждой из дочерей теперь будет собственная комната, у родителей – спальня с зоной гардероба. Добавит комфорта и дополнительный гостевой санузел. А сердцем квартиры станет гостиная с выходом на балкон и просторной кухней.

Дом, в котором Илюшины выбрали квартиру, сдается в 2024 году. Еще несколько месяцев после передачи ключей уйдет на чистовую отделку. После переезда семья сможет продать старую квартиру на Севере и выплатить ипотеку.