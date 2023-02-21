Пьяная ноябрянка обматерила полицейских посреди улицы и набросилась на одного из них

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В Ноябрьске расследуются сразу два уголовных дела в отношении 31-летней местной жительницы, обматерившей полицейских. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, она обвиняется по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Инцидент произошел в декабре 2022 года. Тогда правоохранители заметили на улице пьяную женщину и подошли к ней, чтобы отвезти в участок, но северянка отреагировала неадекватно.

- В ответ на законные действия правоохранителей, пресекавших административное правонарушение, местная жительница публично оскорбила полицейских нецензурной бранью и применила физическое насилие в отношении одного из них, - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.