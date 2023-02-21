Контейнерные площадки в Газ-Сале установлены с нарушением санитарно-эпидемиологических норм

Фото предоставлено КП

Прокуратура Тазовского района обязала местную администрацию привести в порядок контейнерные площадки села Газ-Сале. Как сообщили в пресс-службе ведомства, их текущее состояние нарушает санитарно-эпидемиологические нормы.

- Установлено, что вблизи многоквартирных домов размещены 12 контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, которые не соответствуют нормативам. В местах их установки отсутствовало твердое водонепроницаемое покрытие и ограждение, препятствующее распространению отходов за пределы площадки. Кроме того, на контейнерах не было информации о правообладателе и номере его телефона, - прокомментировали в надзорном органе.

В связи с этим прокурор направил в суд иски, требуя от администраций муниципалитета и села исправить ситуацию.

В итоге суд, выслушав истца и ответчика, удовлетворил требования гособвинителя. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.