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НовостиОбщество21 февраля 2023 4:28

В Новом Уренгое продолжается набор на курсы начальной военной подготовки

Занятия проходят во дворце спорта «Звездный»
Марина Прохорова
Фото: администрация Нового Уренгоя

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое продолжаются курсы начальной военной подготовки. Посещать их могут мужчины, находящиеся в запасе, а также юноши призывного возраста, сообщили в городской администрации.

В свободное от работы время мужчины восстанавливают в армии навыки, либо учатся азам военного дела с нуля. Темы занятий - сборка-разборка оружия, первая медицинская помощь, средства индивидуальной защиты и другие.

Занятия проходят дворце спорта «Звездный», записаться на них можно на сайте проекта «Северяне. Жизнь Героя».

Напоминаем, что патриотический проект «Северяне. Жизнь Героя» стартовал на Ямале в прошлом месяце. Он включает организацию курсов военной подготовки, а также помощь в адаптации к мирной жизни участников специальной военной операции.