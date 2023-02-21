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НовостиОбщество21 февраля 2023 4:04

За прошедшие сутки сотрудники ГИБДД выявили на ямальских дорогах более 380 нарушений

Водителей ждет наказание
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

За прошедшие сутки сотрудники ГИБДД выявили на ямальских дорогах 381 нарушение ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Так, было задержано 7 нетрезвых водителей, еще 10 нарушили правила обгона, 7 проехали регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, 3 не уступили дорогу пешеходам, 17 нарушили правила перевозки детей, 78 проигнорировали использование ремней безопасности, а 5 сели за руль, будучи ранее лишенными водительских прав.

Кроме того, комплексы фотовидеофиксации засняли 997 нарушения ПДД.

Также есть среди нарушителей и пешеходы - 11 северян.

Добавим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 9 ДТП, а с начала года 828, в которых 2 человека погибли и 38 получили травмы, в том числе 3 ребенка.