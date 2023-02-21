За прошедшие сутки сотрудники ГИБДД выявили на ямальских дорогах более 380 нарушений

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За прошедшие сутки сотрудники ГИБДД выявили на ямальских дорогах 381 нарушение ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Так, было задержано 7 нетрезвых водителей, еще 10 нарушили правила обгона, 7 проехали регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, 3 не уступили дорогу пешеходам, 17 нарушили правила перевозки детей, 78 проигнорировали использование ремней безопасности, а 5 сели за руль, будучи ранее лишенными водительских прав.

Кроме того, комплексы фотовидеофиксации засняли 997 нарушения ПДД.

Также есть среди нарушителей и пешеходы - 11 северян.

Добавим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 9 ДТП, а с начала года 828, в которых 2 человека погибли и 38 получили травмы, в том числе 3 ребенка.