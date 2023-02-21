Жительница Тарко-Сале лишилась более 200 тысяч рублей, думая, что разговаривает с сотрудником банка Фото: Вера Зенина

В полицию Тарко-Сале обратилась 35-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, женщина поверила, что с его счета могут списать деньги и выполнила все, что ей велели аферисты.

- Посредством мессенджера «WhatsApp» женщина поступил телефонный звонок якобы от представителя банка. Он, под предлогом сбережения средств от несанкционированного списания, убедил ее перевести 215 тысяч рублей на безопасный счет, - прокомментировали в ведомстве.

О том, что это мошенник, женщина догадалась только после того, как он стал убеждать ее оформить кредит. Прервав разговор, таркосалинка обратилась в офис банка, где ей подтвердили, что она общалась с аферистом.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину».

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что житель Салехарда взял в кредит 800 тысяч рублей и перевел их мошенникам.