Медперсонал Ноябрьской ЦГБ заставляют тратиться на перчатки и мусорные пакеты

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Ямальский департамент здравоохранения проведет проверку в Ноябрьской ЦГБ после многочисленных жалоб персонала. По словам работников медучреждения, они вынуждены покупать за свой счет средства индивидуальной защиты, а те, что им выдают, ужасного качества.

- Нас постоянно заставляют покупать средства индивидуальной защиты и другие вещи (перчатки, мусорные пакеты, памперсы тем же паллиативным пациентам, которые лежат годами, моющие средства), напрямую говоря, чтобы не ждали от больницы. И понимаете, если не купить те же самые перчатки, то придется работать без них. Нам выдают 2-3 пары на день, но они рвутся уже при надевании. Почему я должна приобретать все это со своего кармана? А больница ставит галочки, якобы они у них есть. Кстати, это касается и лейкопластырей, и катетеров, - рассказал в соцсетях анонимный пользователь.

В комментариях к посту горожане сообщили, что это, к сожалению, не фейк, а горькая действительность.

- У меня подруга там работает, тоже говорит, что требования огромные. Даже тряпочки от пыли за свой счет покупают, - рассказала Наталия Коломиец.

- Приезжают девочки брать кровь на дом и тоже говорят, что покупают перчатки, так как не выдают, - пишет Аня Бунина-Круглова.

- Кровь сдавала в процедурном, даже лейкопластыря нет, - жалуется Эльмира Котлова.

- Кода в ковидном лежала, утки покупали сами. Стульчак был один на этаж, приобретали за свой счет. И всегда была отписка, что отделение всем обеспечено, - говорит Юлия Сергеевна.

Как уточнили в пресс-службе регионального депздрава, проверка в медучреждении запланирована на начало марта. При выявлении нарушений будут приняты все необходимые меры дисциплинарного характера.