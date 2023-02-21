Безработный новоуренгоец устроил матерный дебош в самолете

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Новом Уренгое возбудили административное дело в отношении 41-летнего местного жителя, устроившего дебош в самолете. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

Инцидент произошел 19 февраля на борту судна, летевшего из Санкт-Петербурга в газовую столицу.

- Во время полета мужчина решил самовольно пересесть на другое место, за что получил замечание от бортпроводника. В ответ на это он начал кричать, припираться и громко выражаться нецензурной бранью. На просьбу успокоиться северянин не реагировал, - прокомментировали в ведомстве.

Прибывшие к самолету сотрудники транспортной полиции отвезли правонарушителя в дежурную часть, где составили на него протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелко хулиганство».

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что на Ямале наказали подростка, курившего на борту самолета. Полицейские привлекли правонарушителя к административной ответственности.