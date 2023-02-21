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НовостиПроисшествия21 февраля 2023 0:00

На Ямале 21 февраля 2023 года ожидаются изморозь и туман

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 21 февраля 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 21 февраля

Погода на Ямале на 21 февраля

Фото: Вера Зенина

Во вторник, 21 февраля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь, туман. Ветер юго-восточный с переходом на южный 3-8 м/с. Температура ночью -26…-31 градус, при натекании облачности -16...-21. Днем -18...-23 градуса, местами до -13.

В Салехарде: малооблачно. Температура ночью -22 градуса, днем -20. Ветер 3-4 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО