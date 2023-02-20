Ученые составили прогноз климатических изменений на Ямале на ближайшее десятилетие Фото: Вера Зенина

Ямальские ученые совместно с институтом водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова рассчитали вероятностные изменения температуры и осадков на территории региона до конца XXI века и разработали план по адаптации к возможным изменениям.

Оказалось, что увеличение слоя стока рек не скажется существенным способом на возникновение наводнений.

- Расчет произведен по двум сценариям. Первый предполагает устойчивое развитие с переходом на «зеленый» путь, при котором выбросы углекислого газа сокращаются. Второй же, наоборот, предполагает увеличение количества выбросов парниковых газов. По данным «минимального» сценария, рост составит всего 0,3 градуса за каждые 10 лет. Это почти в два раза меньше, чем зафиксированное в регионе потепление в последнее пятидесятилетие. При реализации «максимального» сценария рост температуры составит около одного градуса в десятилетие, - рассказал сотрудник сектора геоэкологии Научного центра изучения Арктики Роман Колесников.

На основании полученных данных разработан региональный план адаптации к изменениям климата, в который вошли 50 мероприятий. Все они позволят снизить риски негативных последствий и ущерб, причиняемый здоровью людей, жилой и хозяйственной инфраструктуре.